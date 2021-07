G8 di Genova - Venti anni dopo, lo speciale di Sky TG24 (Di sabato 17 luglio 2021) 18 luglio 2001. Genova si sveglia preparandosi ad accogliere per tre giorni il G8 (LO speciale DI SKY TG24), un vertice internazionale in cui, in quegli anni, i leader di otto dei più importanti Paesi del pianeta si riuniscono per parlare di economia. Ma quello del 2001 è un vertice diverso: nel mondo si è diffuso il movimento No Global, che chiede un'economia più equa e meno globalizzata. Alle sue manifestazioni di protesta, tenute in diversi Paesi, sempre più spesso si infiltrano i Black Bloc, gruppi internazionali che scelgono come forma di contestazione il vandalismo e la distruzione. In quei giorni il movimento No ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) 18 luglio 2001.si sveglia preparandosi ad accogliere per tre giorni il G8 (LODI SKY), un vertice internazionale in cui, in quegli, i leader di otto dei più importanti Paesi del pianeta si riuniscono per parlare di economia. Ma quello del 2001 è un vertice diverso: nel mondo si è diffuso il movimento No Global, che chiede un'economia più equa e meno globalizzata. Alle sue manifestazioni di protesta, tenute in diversi Paesi, sempre più spesso si infiltrano i Black Bloc, gruppi internazionali che scelgono come forma di contestazione il vandalismo e la distruzione. In quei giorni il movimento No ...

Advertising

SkyTG24 : L'intervista a Mario #Placanica, il carabiniere che sparò a Carlo Giuliani durante gli scontri scoppiati in occasio… - SkyTG24 : G8 di Genova - Venti anni dopo, lo speciale di Sky TG24 - _arianna : “La più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale”. Perché è importante p… - BrigidiAgostino : RT @SkyTG24: L'intervista a Mario #Placanica, il carabiniere che sparò a Carlo Giuliani durante gli scontri scoppiati in occasione del #G8… - MarinoBruschini : RT @SkyTG24: L'intervista a Mario #Placanica, il carabiniere che sparò a Carlo Giuliani durante gli scontri scoppiati in occasione del #G8… -