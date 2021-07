G8 di Genova, la Cedu dichiara inammissibili i ricorsi dei poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz (Di sabato 17 luglio 2021) I ricorsi presentanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz sono inammissibili. È questa la decisione presa dalla Cedu a 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001. I giudici di Strasburgo, infatti, hanno stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma (che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) IpresentantiCorte europea dei diritti dell’uomo da alcunipersono. È questa la decisione presa da 20 anni esatti dal G8 didel luglio 2001. I giudici di Strasburgo, infatti, hanno stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma (che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante...

