G8, da Giuliani alla Diaz: 20 anni fa a Genova i giorni che segnarono l'Italia (Di sabato 17 luglio 2021) I giganti della terra asserragliati nella zona rossa. La città invasa dal popolo no global. Un morto, centinaia di feriti. A distanza di venti anni, a Genova, la ferita è ancora aperta. 19 luglio del 2001: l'organizzazione del G8 aveva attirato in città almeno 300mila manifestanti, in una città completamente militarizzata. E quello che doveva essere un vertice internazionale si trasformò in una delle pagine più oscure della storia recente italiana. Da una parte ci sono i leader mondiali riuniti nella "Fortezza". Per le strade intanto è il caos. La manifestazione pacifica presto degenera. Le cariche della celere trasformano Genova in un ...

