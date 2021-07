G8 | Corte europea dichiara ‘inammissibili’ ricorsi poliziotti del blitz alla scuola Diaz

(Di sabato 17 luglio 2021) A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, ladei Diritti dell’Uomo hatopresentati da alcunicondannati per l’irruzione. La Cedu, infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, Agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma (che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione nella), e Maurizio Panzieri, all’epoca dei fatti Ispettore capo aggregato ...

Di recente, come riferisce Il Gazzettino, il caso Monica Busetto è finito sul tavolo delladei diritti dell'uomo poiché la difesa dell'ex infermiera ha ufficialmente formalizzato il ......da non voler concedere il visto d'ingresso neanche al comandante dell'operazione navale, il ... Nonostante questo le Nazioni Unite e la procura dellapenale internazionale dell'Aja non ...A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato 'inammissibili' i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l'irruzione alla scuola ...A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato ‘inammissibili’ i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola ...