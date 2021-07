Fresu ammalia il pubblico sannita Ragozzino | “Regione incentivi queste manifestazioni”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’era una volta un prestigiatore che con il suo magico flauto riuscì ad incantare tutti i bimbi… La storia si ripete ma, al posto dei bimbi c’è un folto e calorosoe, al posto del flauto, c’è la magica tromba di Paoloche, in un concerto denso di emozioni, si conferma indiscusso incantatore di animi in una cornice, quella del Teatro Romano di Benevento, che ottimamente si presta a spettacoli come questo. Tra una nota e l’altra il trio, composto oltre che dal musicista sardo, anche dal pianista Dino Rubino e da Marco Bardoscia al contrabbasso, ha fatto rivivere la musica intensa del grande trombettista ...