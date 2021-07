Francia, al via le proteste contro il Green Pass obbligatorio. Il governo annuncia nuove limitazioni per chi arriva dall’estero – Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Mattinata di proteste in Francia. Sono migliaia le persone scese in piazza in tutto il Paese per dire di no all’obbligatorietà del Green Pass imposto dal governo Macron per bar, ristoranti, centri commerciali e trasporti. Le prime proteste erano cominciate il 14 luglio, oggi si sono riaccese con più di cento manifestazioni. Tra chi protesta che è anche Jérôme Rodrigues, figura di spicco del movimento dei gilet gialli che non accetta la politica sanitaria del governo francese. Altre manifestazioni si stanno tenendo a Tolosa, Nantes e persino a Perpignan dove sono scese in ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Mattinata diin. Sono migliaia le persone scese in piazza in tutto il Paese per dire di no all’obbligatorietà delimposto dalMacron per bar, ristoranti, centri commerciali e trasporti. Le primeerano cominciate il 14 luglio, oggi si sono riaccese con più di cento manifestazioni. Tra chi protesta che è anche Jérôme Rodrigues, figura di spicco del movimento dei gilet gialli che non accetta la politica sanitaria delfrancese. Altre manifestazioni si stanno tenendo a Tolosa, Nantes e persino a Perpignan dove sono scese in ...

