Fortnite | Un leak svela Naruto | Ariana Grande e tante novità in arrivo

(Di sabato 17 luglio 2021) In un recente post pubblicato su Reddit sono emersi dei dettagli molto interessanti riguardanti i possibili contenuti ininnel corso delle prossime stagioni, contenuti da prendere naturalmente con le pinze non essendo nulla di ufficiale. Prima di lasciarvi alla lista ci teniamo ad informarvi che l’immagine usata nell’articolo è fittizia, non corrisponde ai contenuti, dunque non consideratela.in vista perSecondo il post su Reddit, Epic Games sta preparando le seguentiper il suo Battle Royale:arriverà in ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Fortnite: Un Leak svela tante novità in arrivo, e c'è anche Naruto! - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Fortnite Status su Twitter scrive: Mucca Gonfiabile è stata disabilitata… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite leak

Everyeye Videogiochi

... a partire da alcuniemersi durante lo "scontro" in tribunale tra Epic e Apple. Non è la prima volta che celebrità del mondo reale sono diventate parte importante dell'universo didallo ......celebrità sta per entrare a far parte del mondo virtuale di, ovvero il giocatore di basket professionista e star di Space Jam 2 , LeBron James . Attraverso Twitter è comparso ildelle ...Stando a quanto emerso dalla pagine reddit FortniteLeaks, Epic Games avrebbe già svolto le prove per il nuovo concerto digitale.In un post su Reddit un leaker ha svelato alcuni dettagli interessanti riguardanti i contenuti in arrivo in Fortnite nel corso della stagione attuale e delle prossime, lo stesso leaker che aveva ...