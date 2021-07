Formazioni ufficiali Hellas Verona-Top 22 Calcio Veronese, amichevole precampionato 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Scopriamo le Formazioni ufficiali dell’amichevole precampionato tra l’Hellas Verona e la Top 22 Calcio Veronese. Kalinic prima punta, supportato da Cancellieri e Zaccagni. Veloso guida il centrocampo, Gunter e Ceccherini al centro della difesa. Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Hongla, Veloso, Lazovic; Cancellieri, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Borghetto, Berardi, Amione, Faraoni, Lovato, Bessa, Lasagna, Tameze, Terracciano, Magnani, Ragusa, Coppola, Bragantini. All.: Di ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Scopriamo ledell’tra l’e la Top 22. Kalinic prima punta, supportato da Cancellieri e Zaccagni. Veloso guida il centrocampo, Gunter e Ceccherini al centro della difesa.(3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Hongla, Veloso, Lazovic; Cancellieri, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Borghetto, Berardi, Amione, Faraoni, Lovato, Bessa, Lasagna, Tameze, Terracciano, Magnani, Ragusa, Coppola, Bragantini. All.: Di ...

