Fiorentina, Rita Antognoni: “Grazie ai tifosi viola, ma le favole non esistono” (Di sabato 17 luglio 2021) “Grazie a chi ha avuto sempre un pensiero gentile, Grazie a chi ha voluto bene, Grazie a chi è stato sempre vicino, la realtà è questa e le favole non esistono. Voglio io personalmente avere un pensiero solo ed unicamente per tutti i tifosi viola che sono stati sempre eccezionali. Queste sono le mie parole poi Giancarlo dirà quello che crede. Sono molto amareggiata è dispiaciuta. Peccato!”. Con le parole riportate, Rita Antognoni ha commentato l’uscita di scena del marito Giancarlo, icona viola, dal mondo ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “a chi ha avuto sempre un pensiero gentile,a chi ha voluto bene,a chi è stato sempre vicino, la realtà è questa e lenon. Voglio io personalmente avere un pensiero solo ed unicamente per tutti iche sono stati sempre eccezionali. Queste sono le mie parole poi Giancarlo dirà quello che crede. Sono molto amareggiata è dispiaciuta. Peccato!”. Con le parole riportate,ha commentato l’uscita di scena del marito Giancarlo, icona, dal mondo ...

Advertising

truffolina79 : RT @violanews: Rita #Antognoni punge la #Fiorentina: 'Le favole non esistono, tifosi viola eccezionali' - rita_corrado : RT @pisto_gol: Anni fa, dopo “Pitti Uomo”ho attraversato Firenze con GianCarlo Antognoni. La gente si fermava per salutarlo, i conducenti d… - sportli26181512 : L’addio #Fiorentina-Antognoni, la moglie: 'Le favole non esistono' - caroletta71 : RT @violanews: Rita #Antognoni punge la #Fiorentina: 'Le favole non esistono, tifosi viola eccezionali' - fabiochiarugi : RT @violanews: Rita #Antognoni punge la #Fiorentina: 'Le favole non esistono, tifosi viola eccezionali' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Rita Moglie Antognoni: "Le favole non esistono, sono amareggiata" La moglie di Antognoni ringrazia i tifosi viola e si scaglia contro la scelta di allontanare il marito dalla Fiorentina Come riportato da Violenews.com, la moglie di Giancarlo Antognoni, Rita, ha pubblicato un duro messaggio su Facebook per commentare l'allontanamento del marito dalla Fiorentina. "Grazie a ...

Fiorentina, moglie Antognoni: 'Sono amareggiata, le favole non esistono' Dopo l'addio tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, la moglie Rita ha deciso di rompere il silenzio e con un post sui propri account social si è mostrata molto delusa per il comportamento del club viola: 'The end. Grazie a chi ha avuto ...

FIORENTINA, Rita Antognoni: "Grazie ai tifosi viola, ma le favole non esistono" Sportface.it Fiorentina, Rita Antognoni: “Grazie ai tifosi viola, ma le favole non esistono” Rita Antognoni ha commentato l'uscita di scena del marito Giancarlo, icona viola, dal mondo Fiorentina. Dopo dei dissidi con la proprietà statunitense, l'ex calciatore, amato dai tifosi fiorentini, ha ...

Antognoni, la moglie: "Che amarezza! Le favole non esistono. Grazie a tutti i tifosi" Grande delusione nella famiglia Antognoni per la scelta di Rocco Commisso di allontanare la storica bandiera viola.

La moglie di Antognoni ringrazia i tifosi viola e si scaglia contro la scelta di allontanare il marito dallaCome riportato da Violenews.com, la moglie di Giancarlo Antognoni,, ha pubblicato un duro messaggio su Facebook per commentare l'allontanamento del marito dalla. "Grazie a ...Dopo l'addio tra Giancarlo Antognoni e la, la moglieha deciso di rompere il silenzio e con un post sui propri account social si è mostrata molto delusa per il comportamento del club viola: 'The end. Grazie a chi ha avuto ...Rita Antognoni ha commentato l'uscita di scena del marito Giancarlo, icona viola, dal mondo Fiorentina. Dopo dei dissidi con la proprietà statunitense, l'ex calciatore, amato dai tifosi fiorentini, ha ...Grande delusione nella famiglia Antognoni per la scelta di Rocco Commisso di allontanare la storica bandiera viola.