Fiorella Mannoia riprende il tour, a Bergamo sarà il 16 dicembre (Di sabato 17 luglio 2021) Il 26 maggio fu costretta ad annullare la data bergamasca del suo tour, ora è ufficiale: Fiorella Mannoia sarà a Bergamo, la Teatro Creberg con “Padroni di niente”, uno spettacolo intenso e ricco di emozioni. Il tour finalmente riparte, da domenica 18 luglio e per tutta l’estate, Fiorella Mannoia tornerà protagonista sui palchi delle principali città all’aperto d’Italia con il suo “Padroni di niente tour” per rincontrare nuovamente il suo pubblico, dopo quasi due anni di lontananza, e interpretare per la prima volta live alcuni brani ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) Il 26 maggio fu costretta ad annullare la data bergamasca del suo, ora è ufficiale:, la Teatro Creberg con “Padroni di niente”, uno spettacolo intenso e ricco di emozioni. Ilfinalmente riparte, da domenica 18 luglio e per tutta l’estate,tornerà protagonista sui palchi delle principali città all’aperto d’Italia con il suo “Padroni di niente” per rincontrare nuovamente il suo pubblico, dopo quasi due anni di lontananza, e interpretare per la prima volta live alcuni brani ...

Advertising

IlContiAndrea : Il 21 settembre all'Arena di Verona il grande evento #BattiatoInvitoalviaggio per ricordare il grande Maestro. Nel… - piergiorgio1968 : Fiorella #Mannoia la pensa come #DianaDelBufalo, sbaglio? #catcalling - erty_carlo : Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia - L'ammore (Official Video) - CorriereTorino : I concerti del 18 e 19 luglio in Piemonte: Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi e Gigi D’Alessio - MusicStarStaff : CS_FIORELLA MANNOIA: parte domenica, e prosegue per tutta l’estate, il “PADRONI DI NIENTE TOUR”, uno spettacolo int… -