Finanziamento da 5 milioni di euro per la CRS Impianti di Gorle (Di sabato 17 luglio 2021) La CRS Impianti di Gorle ha ottenuto un Finanziamento diretto da 5 milioni di euro attraverso la piattaforma Azimut Direct – la fintech del gruppo Azimut specializzata in finanza alternativa per le PMI – e con il supporto della rete dei Consulenti Finanziari del gruppo Azimut. Il Finanziamento alla società bergamasca attiva da oltre 30 anni, in grado di offrire servizi a 360° nel settore dell’Impiantistica industriale, sottoscritto da un investitore istituzionale, ha una durata di quattro anni ed è assistito da Garanzia Italia rilasciata da Sace. L’azienda di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) La CRSdiha ottenuto undiretto da 5diattraverso la piattaforma Azimut Direct – la fintech del gruppo Azimut specializzata in finanza alternativa per le PMI – e con il supporto della rete dei Consulenti Finanziari del gruppo Azimut. Ilalla società bergamasca attiva da oltre 30 anni, in grado di offrire servizi a 360° nel settore dell’stica industriale, sottoscritto da un investitore istituzionale, ha una durata di quattro anni ed è assistito da Garanzia Italia rilasciata da Sace. L’azienda di ...

Advertising

sole24ore : W&C e Ashurst nel finanziamento a Hippocrates da 165 milioni di euro - sole24ore : W&C e Ashurst nel finanziamento a Hippocrates da 165 milioni di euro - morenoAlmare : RT @CalcioFinanza: Finanziamento da 550 milioni per il City Football Group - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Finanziamento da 550 milioni per il City Football Group - cclatwe : @andreavero16 @matteorenzi Rumors? Già fatta la super fesseria, non credo possa ripetersi. MES? Non dipende se piac… -