Festival di Cannes, gaffe Spike Lee che annuncia in anticipo il vincitore della Palma d'oro: è Titane di di Julia Ducournau

Incredibile gaffe di Spike Lee durante la cerimonia di premiazione a Cannes: il regista newyorkese ha svelato in anticipo il vincitore della Palma d'oro, il premio principale della rassegna che solitamente viene annunciato per ultimo. A vincere l'edizione è Titane, pellicola di Julia Ducournau premiato come miglior film.

