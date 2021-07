Festival di Cannes | gaffe di Spike Lee che annuncia la Palma d’oro a “Titane” Standing ovation per Marco Bellocchio | lui si commuove

Advertising

Festival_Cannes : Marco Bellocchio receives an Honorary Palme d'or #Cannes2021 #Awards - Festival_Cannes : Marco BELLOCCHIO – Honorary Palme d'or — Marco BELLOCCHIO – Palme d’or d’honneur — #Cannes2021 #Awards - WeCinema : Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il prem… - mixborghi : RT @RedazioneFilmTv: #Titane di Julia Ducournau vince la Palma d'oro al Festival di Cannes. La recensione di @GionaNazzaro per #FilmTv (il… - manchiessendoci : Se facessero il Festival di Cannes in Puglia diventerebbe il Festival di Torre Cannes. -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes

Sky Tg24

Dior Beauty ambassador Iris Law went for diametrically opposing styles by Maria Grazia Chiuri at the 74thde ...Si è conclusa la 74esima edizione deldi, segnata da momenti indimenticabili che ci hanno commosso ed emozionato, ma anche fatto sorridere. Dai look sorprendenti di alcune delle star più amate di sempre agli scherzi ...La 74esima edizione del Festival di Cannes si è chiusa tra eleganza, raffinatezza e colore Si è chiusa una delle più attese edizioni del Festival di Cannes, la prima dopo gli anni della pandemia che s ...Premi Oscar, star del cinema e protagonisti della scena italiana, tornano dal vivo ad incontrare il pubblico per celebrare come ogni estate l’Ischia Global Film & Music Festival ...