Festival di Cannes, clamorosa gaffe di Spike Lee: annuncia in anticipo la Palma d'Oro TUTTI I PREMI. Sorpresa al Festival di Cannes. Spike Lee ha annunciato la Palma d'oro del Festival, Titane di Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia. L'incidente clamoroso poco fa e non sembra affatto uno...

