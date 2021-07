Federica Panicucci fotografata con bikini succinti: il fisico perfetto a 53 anni (Di sabato 17 luglio 2021) Federica Panicucci sente di essere una donna realizzata a tutto tondo, così come fa sapere in un’intervista concessa ad un noto settimanale che le ha dedicato una copertina in bikini, dove lei appare perfetta. Nell’intervento, si racconta come donna e professionista appagata, tra la sua lovestory che procede a gonfie vele e il successo ottenuto in tv con la trasmissione Mediaset Mattino 5, che a breve tornerà a intrattenere i telespettatori. Intanto, si gode le vacanze estive indossando dei costumi da bagno, che lasciano poco all’ immaginazione. Una passione irrinunciabile per la biondissima showgirl, che ha superato i 50 ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 luglio 2021)sente di essere una donna realizzata a tutto tondo, così come fa sapere in un’intervista concessa ad un noto settimanale che le ha dedicato una copertina in, dove lei appare perfetta. Nell’intervento, si racconta come donna e professionista appagata, tra la sua lovestory che procede a gonfie vele e il successo ottenuto in tv con la trasmissione Mediaset Mattino 5, che a breve tornerà a intrattenere i telespettatori. Intanto, si gode le vacanze estive indossando dei costumi da bagno, che lasciano poco all’ immaginazione. Una passione irrinunciabile per la biondissima showgirl, che ha superato i 50 ...

Advertising

QuotidianPost : Federica Panicucci fisico al top! Boom di like per lo scatto in bikini FOTO - zazoomblog : Federica Panicucci anche questa estate 2021 è perfetta - #Federica #Panicucci #anche #questa - LorenzoMangano8 : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… - AliceMura109 : RT @yeahitsmicky: ogni anno Federica Panicucci rallegra l'estate con una hit #battitilive @radionorba - divanomat : Qualcuno ha mai visto Baby K e Federica Panicucci nella stessa stanza? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci Federica Panicucci fisico: per stare in forma usa la crioterapia L'ultima ad averlo provato è stata Federica Panicucci che in costume intero e con un fisico a effetto WOW ha parlato ai suoi follower dei benefici della crioterapia senza azoto. Come fa Federica ...

Federica Panicucci estate: a 53 anni divina e fisico da top model Il bianco, il rosso e il verde hanno reso fiera anche Federica Panicucci . La conduttrice si è unita ad unisono ai cori della vittoria dopo aver seguito la finale degli Euro 2020 . Una partita che ha visto l'Italia battersi sul campo di Wembley contro l'...

Federica Panicucci distrutta dalla battaglia contro la malattia: “Il cancro…” il Democratico Il segreto di bellezza di Federica Panicucci è questo trattamento (per vere dure) Come fa Federica Panicucci a tenersi così in forma? La conduttrice non pubblica spesso dettagli dei suoi allenamenti, d'altra parte però condivide volentieri insights della dieta equilibrata a cui si ...

Federica Panicucci fisico al top! Boom di like per lo scatto in bikini FOTO Federica Panicucci appena 53 anni si è mostrata sui social in bikini: forma fisica perfetta il post ha ottenuto un boom di like ...

L'ultima ad averlo provato è statache in costume intero e con un fisico a effetto WOW ha parlato ai suoi follower dei benefici della crioterapia senza azoto. Come fa...Il bianco, il rosso e il verde hanno reso fiera anche. La conduttrice si è unita ad unisono ai cori della vittoria dopo aver seguito la finale degli Euro 2020 . Una partita che ha visto l'Italia battersi sul campo di Wembley contro l'...Come fa Federica Panicucci a tenersi così in forma? La conduttrice non pubblica spesso dettagli dei suoi allenamenti, d'altra parte però condivide volentieri insights della dieta equilibrata a cui si ...Federica Panicucci appena 53 anni si è mostrata sui social in bikini: forma fisica perfetta il post ha ottenuto un boom di like ...