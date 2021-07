Fedele difende De Laurentiis | “Giudizi negativi inaccettabili | giusto difendere l’azienda Vi spiego”

(Di sabato 17 luglio 2021) EnricoAurelio De. L’ex procuratore e dirigente sportivo si pone a difensa del patron azzurro che viene attaccato su più fronti. Sul calciomercato il Napoli è pronto a vendere chiunque, basta che arrivi una buona offerta. Ma anche dal punto di vista organizzativo arrivano critiche, come ad esempio sulla questione del materiale tecnico che mancherà in entrambi i ritiri del Napoli. Ci sono molti tifosi che pensano che Desia la ‘rovina’ del Napoli e che lo stesso patron stia distruggendo il club: “Non sono assolutamente d’accordo – dice– questo è un ...

Enrico Fedele difende Aurelio De Laurentiis. L'ex procuratore e dirigente sportivo si pone a difensa del patron azzurro che viene attaccato su più fronti. Sul calciomercato il Napoli è pronto a ...L'ex dirigente Enrico Fedele ha risposto a tono ad in tifoso del Napoli che, in radio, criticava aspramente l'operato del presidente Aurelio De Laurentiis. Enrico Fedele, ex procuratore sportivo che ...