Advertising

fisco24_info : Farmaceutici: i mercati premiano i produttori di vaccini: Corrono le capitalizzazioni di Pfizer e di Johnson Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaceutici mercati

Agenzia ANSA

Il mercato premia i grandi gruppi, almeno a guardare quelli che producono anche vaccini contro il Covid 19. Le loro capitalizzazioni vanno alle stelle e le azioni fanno segnare nuovi guadagni, in qualche caso record. L'......iextra Ue (+55,1%) sia l'area Ue (+48,5%). A maggio 2021, tutti i settori registrano incrementi tendenziali delle esportazioni straordinariamente ampi a eccezione di articoli, ...Il mercato premia i grandi gruppi farmaceutici, almeno a guardare quelli che producono anche vaccini contro il Covid 19. Le loro capitalizzazioni vanno alle stelle e le azioni fanno segnare nuovi guad ...I mercati azionari statunitensi dovrebbero aprire in rialzo avvicinandosi alla quarta settimana chiusa in verde. (Investing.com) Sulle scrivanie della Stevanato, azienda di Piombino Dese (Padova) che ...