Fabio Cannavaro parla della Juventus, ma non solo (Di sabato 17 luglio 2021) In una intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport Fabio Cannavaro parla della Juventus. L’ex campione del mondo nel 2006 ha espresso la sua opinione sul futuro della difesa juventina e chi potrebbe essere l’erede di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Tuttavia Cannavaro non si è limitato solo all’argomento Juventus, ma ha anche parlato della nazionale azzurra vittoriosa ad Euro 2020. Cosa ha detto sulla Nazionale? “Ho fatto un gran tifo e sono felice che sia stato Chiellini ad alzare una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) In una intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport. L’ex campione del mondo nel 2006 ha espresso la sua opinione sul futurodifesa juventina e chi potrebbe essere l’erede di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Tuttavianon si è limitatoall’argomento, ma ha anchetonazionale azzurra vittoriosa ad Euro 2020. Cosa ha detto sulla Nazionale? “Ho fatto un gran tifo e sono felice che sia stato Chiellini ad alzare una ...

Advertising

GoalItalia : Siete d'accordo con Fabio Cannavaro? ?? - EURO2020 : ?????? A) Fabio Cannavaro B) Alessandro Nesta C) Leonardo Bonucci D) Giorgio Chiellini #EURO2020 - Campanelli11 : Ha globalmente avuto una carriera migliore, pur priva di un anno mostruoso come il 2006 di Fabio. L’idea è che, da… - Adnan_Karam : Ok, my too 10 Italian def: 1- Paolo Maldini 2- Gaetano Scirea 3- Alessandro Nesta 4- Fabio Cannavaro 5- Claudio Ge… - Sicilianodoc73 : RT @mirkonicolino: Fabio #Cannavaro a #Tuttosport: '#Pirlo? Si aspettava di essere confermato e se lo sarebbe meritato. Al primo anno in pa… -