F1, Toto Wolff: "Una decisione su Russell-Bottas entro il GP del Belgio" (Di sabato 17 luglio 2021) Ancor più delle questioni squisitamente agonistiche, tengono banco a Silverstone (sede dell'ultimo round del Mondiale 2021 di F1), gli aspetti legati al mercato piloti. La Mercedes ha fatto la prima mossa: rinnovare il contratto di Lewis Hamilton fino al 2023 e dar continuità allo status quo. Diversa, però, la posizione del finlandese Valtteri Bottas. Il finnico, infatti, è seriamente insidiato in vista dell'anno prossimo dal britannico George Russell, attuale pilota della Williams e da sempre nell'orbita della Stella a tre punte. Velocità e determinazione sono aspetti che non fanno difetto a George e per questo la scuderia di Brackley sta prendendo in ...

