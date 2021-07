F1, ottimo passo per la Ferrari nella qualifica sprint. Terza forza a Silverstone, occasione da sfruttare (Di sabato 17 luglio 2021) Una delle caratteristiche della Ferrari in questo 2021 è che è una monoposto davvero complicata da leggere. In alcune gare nelle quali sembra pronta a correre in difesa, si esalta, viceversa in altre occasioni quando parte con grandi aspettative, finisce per compire un “buco nell’acqua”. Dopo la Qualifying Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, invece, la scuderia di Maranello esce con rinnovata fiducia. Sullo storico tracciato di Silverstone abbiamo assistito a questa assoluta “prima volta” per la sprint Race sulla distanza di 100 chilometri e, visto il lay-out della pista del ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Una delle caratteristiche dellain questo 2021 è che è una monoposto davvero complicata da leggere. In alcune gare nelle quali sembra pronta a correre in difesa, si esalta, viceversa in altre occasioni quando parte con grandi aspettative, finisce per compire un “buco nell’acqua”. Dopo la Qualifying Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, invece, la scuderia di Maranello esce con rinnovata fiducia. Sullo storico tracciato diabbiamo assistito a questa assoluta “prima volta” per laRace sulla distanza di 100 chilometri e, visto il lay-out della pista del ...

