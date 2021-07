F1 GP Gran Bretagna 2021, Russell penalizzato di tre posizioni in griglia (Di sabato 17 luglio 2021) Brutte notizie per George Russell. Il pilota della Williams, giunto nono al traguardo nella sprint race qualifying del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza di domani a causa del contatto con il ferrarista Carlos Sainz avvenuto nel corso della mini-gara odierna. Russell, dunque, scatterà dalla dodicesima casella, mentre Sainz ne guadagna una e sale in decima. LA griglia DI PARTENZA AGGIORNATA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Brutte notizie per George. Il pilota della Williams, giunto nono al traguardo nella sprint race qualifying delPremio di, è statodi tresulladi partenza di domani a causa del contatto con il ferrarista Carlos Sainz avvenuto nel corso della mini-gara odierna., dunque, scatterà dalla dodicesima casella, mentre Sainz ne guadagna una e sale in decima. LADI PARTENZA AGGIORNATA SportFace.

