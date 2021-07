F1 Gp di Silverstone | è il giorno della Sprint Race La diretta dalle 17 30

(Di sabato 17 luglio 2021), 17 luglio 2021 - In Formula Uno oggi aè ilQualyfing, cioè una mini gara per decidere la pole position del gran premio in programma domenica. Ma ...

, 17 luglio 2021 - In Formula Uno oggi aè ildella Sprint Qualyfing Race , cioè una mini gara per decidere la pole position del gran premio in programma domenica. Ma prima il weekend del Gp d'Inghilterra prevede alle 13 ......che nelle qualifiche 'classiche' del Gran Premio di Gran Bretagna sulla pista di- che ... Lando Norris - ancora turbato dalla rapina di qualchefa - ha tolto la terza fila a Daniel ...Sulla pista di Silverstone il weekend prosegue all’insegna della novità e il secondo turno di libere sarà utile ai team per mettere insieme i dati e trovare una sintesi importante per la Sprint Race e ...Oggi a Silverstone è in programma la Qualifica Sprint Race del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1 2021 ...