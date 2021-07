F1, David Coulthard si pronuncia su George Russell: “Può battere Hamilton per la fame di successo che ha” (Di sabato 17 luglio 2021) La Mercedes entro questa estate dovrà prendere una decisione su quale pilota affiancare a Lewis Hamilton in F1. La scuderia di Brackley ha deciso di dar continuità al rapporto con l’asso nativo di Stevange, mentre la posizione del finlandese Valtteri Bottas è traballante. Non è un mistero che George Russell, attuale pilota della Williams e nell’orbita della squadra anglo-tedesca, sia candidato a prendere il posto del finnico dal 2022. Un pilota molto veloce Russell, con talento e fame di successo. Un saggio delle sue qualità c’è stato l’anno passato quando in Bahrain, per sostituire ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) La Mercedes entro questa estate dovrà prendere una decisione su quale pilota affiancare a Lewisin F1. La scuderia di Brackley ha deciso di dar continuità al rapporto con l’asso nativo di Stevange, mentre la posizione del finlandese Valtteri Bottas è traballante. Non è un mistero che, attuale pilota della Williams e nell’orbita della squadra anglo-tedesca, sia candidato a prendere il posto del finnico dal 2022. Un pilota molto veloce, con talento edi. Un saggio delle sue qualità c’è stato l’anno passato quando in Bahrain, per sostituire ...

