Euro 2020, tifoso inglese che si tatuò la Coppa: "Ricevute 500 richieste di amicizia da italiani su Facebook" (Di sabato 17 luglio 2021) Lewis Holden è diventato famoso per essersi fatto tatuare sulla gamba la Coppa di Euro 2020 con scritto "England Winners, It's Coming Home!", in barba a qualsiasi tipo di scaramanzia, visto che la finale tra Inghilterra e Italia si doveva ancora giocare. Con il suo gesto, si è reso bersaglio di facili ironie, dopo che il risultato della partita ha consegnato un verdetto totalmente diverso da quello pregustato de Holden. Oltre all'amarezza per la sconfitta, l'inglese ha dovuto subire anche un vero assalto da parte di tifosi italiani, più di 500, che lo hanno sommerso di richieste di ...

