Euro 2020 brucia ancora. Gli inglesi disertano i ristoranti italiani per ripicca (Di sabato 17 luglio 2021) Londra. Il Daily Mail aveva consigliato agli inglesi di non mangiare pasta e pizza prima della finale dell’Europeo di domenica scorsa. Ma i tifosi dei Three Lions sono andati oltre e, stando a quanto raccontano diversi addetti ai lavori, hanno sfogato la propria rabbia contro i ristoranti italiani. Diversi gestori di ristoranti hanno detto all’HuffPost di avere avuto un record di cancellazioni nell’ultima settimana. Naturalmente non esiste la certezza, ma il sospetto è che sia una conseguenza della vittoria dell’Italia nella finale di Wembley, che ha infranto i sogni degli inglesi di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Londra. Il Daily Mail aveva consigliato aglidi non mangiare pasta e pizza prima della finale dell’peo di domenica scorsa. Ma i tifosi dei Three Lions sono andati oltre e, stando a quanto raccontano diversi addetti ai lavori, hanno sfogato la propria rabbia contro i. Diversi gestori dihanno detto all’HuffPost di avere avuto un record di cancellazioni nell’ultima settimana. Naturalmente non esiste la certezza, ma il sospetto è che sia una conseguenza della vittoria dell’Italia nella finale di Wembley, che ha infranto i sogni deglidi ...

