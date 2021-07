(Di sabato 17 luglio 2021) Domenica 18 luglio, alle ore 20.45 a, presso il Sagrato della Cappella di San Giovanni Paolo II in Via Vinciprova, si terrà il Concerto 'Festa Mediterranea, Nel cuore della Canzone Napoletana ...

AgenziaASI : Musica. Espedito De Marino e i “Cordofoni Band” ripartono da Salerno. -

I dettagli Il Maestro De, accompagnato da Diego Cantore (Chitarra classica), Martina Vasaturo (Chitarra classica), Marta De(Voce femminile) e Alessio Coppola (Percussioni) terrà un ...... presso il Pianoro di Ciolandrea, teatro classico con il Dyonisos tratto dalla Baccanti di Euripide, mentre alle ore 22 in Piazza San Rocco Bosco si terrà il concerto diDe. Il 23 ...(ASI) Domenica 18 Luglio 2021 alle Ore 20.45 a Salerno, presso il Sagrato della Cappella di San Giovanni Paolo II° in Via Vinciprova, si terrà il Concerto “Festa Mediterranea, Nel cuore della Canzone ...Poche adesioni alla manifestazione di interesse. Il Comune cercava progetti a costo zero. La delusione dell'assessore Arpaia ...