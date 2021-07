Esce « Questa notte » il terzo singolo e videoclip di Maurizio Ferrandini, tratto da « Io non c’entro col rock » (Di sabato 17 luglio 2021) https://youtu.be/S5mekeoYYM0 Dal 16 luglio, sulle maggiori piattaforme digitali, videoclip e canzone saranno finalmente on line. La canzone d’autore di Maurizio Ferrandini, nel debutto antologico (quasi un ossimoro) “Io non c’entro col rock” – uscito qualche settimana fa – si tinge di blues indaco e prog fluo nelle atmosfere oscure e nei testi ricchi di spunti poetici. In “Questa notte” Maurizio descrive “la notte più buia di sempre, quando un genitore parte per non ritornare” e la sua desolazione e solitudine mentre osserva il ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) https://youtu.be/S5mekeoYYM0 Dal 16 luglio, sulle maggiori piattaforme digitali,e canzone saranno finalmente on line. La canzone d’autore di, nel debutto antologico (quasi un ossimoro) “Io noncol” – uscito qualche settimana fa – si tinge di blues indaco e prog fluo nelle atmosfere oscure e nei testi ricchi di spunti poetici. In “descrive “lapiù buia di sempre, quando un genitore parte per non ritornare” e la sua desolazione e solitudine mentre osserva il ...

