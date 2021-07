Enrico Letta prima uscita per le elezioni | Se perdo ne trarrò le conseguenze | ma non esserci sarebbe una diserzione

(Di sabato 17 luglio 2021) A Siena l'attacco agli avversari: "In Toscana la destra ha preso troppo piede, sono qui per batterla". Sulla scuola: "L'anno prossimo i ragazzi in classe"

Inizia da Montalcino la campagna elettorale del segretario Pd per il seggio suppletivo alla Camera: "Una sfida che non potevo non accettare"Dopo l'appello al dialogo rivoltogli da Salvini, con l'intento di non far saltare in Parlamento il ddl Zan,non solo fa orecchie da mercante ma anzi affonda contro il leader del Carroccio durante un'intervista concessa al Tg3 . Nessuna mediazione, dunque. E adesso fra i due leader è scontro ...«La mia posizione sul disegno di legge Zan è assolutamente negativa» attacca Mario Capanna, storico leader di Democrazia proletaria, che fece nascere e poi morire. Da sinistra critica il testo contro ...Il segretario dem va dritto per la sua strada, nessun dialogo. Salvini: "Pronto a battagliare con la sinistra" ...