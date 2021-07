Empoli | buona la prima | 12 - 0 al Castelfiorentino

(Di sabato 17 luglio 2021) MONTEBORO - Vittoria facile, come era nelle previsioni, per l'di Aurelio Andreazzoli nellauscita stagionale contro il. In campo nel primo tempo Vicario; Fiamozzi, ...

MONTEBORO - Vittoria facile, come era nelle previsioni, per l'di Aurelio Andreazzoli nella prima uscita stagionale contro il Castelfiorentino . In campo nel primo tempo Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Canestrelli, Viti; Crociata, Stulac, Haas; Piscopo; ...Vanta gol e assist con Sassuolo , Latina , Bologna ,, Bari , Verona e Reggiana . ... con caratteristiche offensive, ambidestro di piede, possiede unatecnica di base e anche un buon ...MONTEBORO - Vittoria facile, come era nelle previsioni, per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nella prima uscita stagionale contro il Castelfiorentino. In campo nel primo tempo Vica ...Diego Fabbrini, reduce dall’esperienza in Romania con la Dinamo Bucarest ha firmato con lAscoli fino al 30 giugno 2023 con opzione. Toscano di San ...