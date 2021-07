(Di sabato 17 luglio 2021) MONTEBORO - Vittoria facile, come era nelle previsioni, per l'di Aurelio Andreazzoli nellauscita stagionale contro il. In campo nel primo tempo Vicario; Fiamozzi, ...

Advertising

daniimpera3 : @EmpoliCalcio @juventusfc @SerieA buona fortuna empoli ???? - Dalla_SerieA : Empoli, buona la prima: 12-0 al Castelfiorentino - - sportli26181512 : Empoli, buona la prima: 12-0 al Castelfiorentino: Spiccano le triplette di Mancuso e Crociata… - oristanorossobl : RT @CagliariCalcio: ?? | PRESTITO #Vicario all’@EmpoliCalcio. Buona stagione, Guglie! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli buona

Dopo la promozione con l', l'esperienza napoletana con l'impresa scudetto sfiorata, l'... Più bassa dei precedenti allenatori, ma comunque decisamenteè la media punti del nuovo tecnico dell'...MONTEBORO - Vittoria facile, come era nelle previsioni, per l'di Aurelio Andreazzoli nella prima uscita stagionale contro il Castelfiorentino . In campo nel primo tempo Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Canestrelli, Viti; Crociata, Stulac, Haas; Piscopo; ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...È uscita oggi la nostra griglia portieri, che come sempre è molto più di una semplice griglia. Juan Musso è tra le novità di quest’anno, all’Atalanta è un top ma già all’Udinese, soprattutto due anni ...