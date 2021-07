Emiliano Bonazzoli torna alla Reggina: “Un’emozione unica per me” (Di sabato 17 luglio 2021) A Reggio Calabria è uno di quei calciatori difficili da scordare. Emiliano Bonazzoli è tornato alla Reggina per salutare una delle società che ha influito pesantemente (ed in positivo) sulla sua carriera da calciatore. L’ex attaccante, oggi ritirato dalle scene calcistiche, è stato protagonista per ben due volte in maglia amaranto: la prima dal 2003 al 2005 in Serie A (77 presenze e 17 gol) e l’altra dal 2009 al 2012 in Serie B (94 presenze e 25 gol). Una lunga militanza che ha lasciato un bellissimo ricordo. La punta è stata omaggiata dalla società con una maglietta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) A Reggio Calabria è uno di quei calciatori difficili da scordare.toper salutare una delle società che ha influito pesantemente (ed in positivo) sulla sua carriera da calciatore. L’ex attaccante, oggi ritirato dalle scene calcistiche, è stato protagonista per ben due volte in maglia amaranto: la prima dal 2003 al 2005 in Serie A (77 presenze e 17 gol) e l’altra dal 2009 al 2012 in Serie B (94 presenze e 25 gol). Una lunga militanza che ha lasciato un bellissimo ricordo. La punta è stata omaggiata dsocietà con una maglietta ...

