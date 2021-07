Elio Vito | il forzista che difende il Ddl Zan “Dalla destra argomenti grotteschi”

(Di sabato 17 luglio 2021)è in Forza Italia dal 1994. Napoletano, deputato dal ’92, quando entra in parlamento con i Radicali, dal 2008 al 2011 è stato anche ministro per i rapporti con il Parlamento nel quarto governo Berlusconi. Con gli azzurri condivideva gli ideali europeisti e liberisti messi in crisi recentemente dalle ultime scelte, sempre più appiattite sul modello leghista. In questi giorni, nei quali si discute sull’approvazione del ddl Zan, lui che ne ha votato la versione arrivata al Senato è più che mai in contrasto con i vertici del suo partito e con svariati suoi colleghi. A chi è capitato di seguire la discussione a Palazzo Madama, è sembrato che quanto ...

elio_vito : Alla Camera, la destra utilizzò argomenti beceri. In questi giorni, detto cose peggiori, false, strumentalizzato il… - elio_vito : Va bene, @bravimabasta, ci ho pensato ed almeno io ci sto, per il bene del Paese ???????? buchiamo i palloni gonfiati!… - elio_vito : Ci metto la faccia e pure le firme! #referendumeutanasia & #referendumgiustizia ?? - MEcosocialista : @federicopollono @lesbosaura @PiccoloPesceNer @elio_vito @aarachi @BarbaraMasini_ @Corriere Identità di genere è un… - MEcosocialista : @lesbosaura @PiccoloPesceNer @elio_vito @aarachi @BarbaraMasini_ @Corriere L'identità di genere è un fatto scientif… -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Vito

Il Foglio

... alle ore 21,00, presso lo Yachting Club Porticciolo (Via Ombrine 4, Capo San), Taranto, sarà ... Dopo gli interventi introduttivi dell'avvocatoMichele Greco, Presidente Fondazione Nuove ...E poi alla Camera sono stati in cinque a votare a favore, tra questi, un grande". La storia della senatrice di Forza Italia Barbara Masini e la sua compagna Masini racconta che dai 18 ai ...Il Leader della Lega Matteo Salvini lancia un ultimo appello a Enrico Letta per la risoluzione dei contrasti sul Ddl Zan. «Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima volta, una mediazione ...Il 27enne di San Vito al Tagliamento, n.278 Atp, nel match che valeva un posto in semifinale ha ceduto per 6-4 6-4, in un'ora e mezzo di gioco, al ceco Zdenek Kolar, n.222 del ranking mondiale e ...