Ecco quello che con piacere portiamo a casa da questa 74esima edizione della kermesse, in attesa di scoprire chi vincerà stasera (Di sabato 17 luglio 2021) Che cosa portare a casa da questo Festival di Cannes 2021, che prometteva di essere speciale e che certamente lo è stato, più per ragioni storico-sanitarie che per ragioni legate al cinema? Come sempre ci sono momenti, fotogrammi che anche a distanza di tempo si riaffacceranno alla memoria. Tilda Swinton in “Memoria”. Distorti ed equivoci, come in Memoria, il film dell’autore tailandese Apichatpong Weerasethakul che abbiamo visto ieri sera in cui Tilda Swinton, in trasferta in Colombia, recupera grazie a una pietra e a un uomo anziano che è forse il fantasma di uno più giovane incontrato e poi scomparso, ricordi perduti. Propri e altrui. Siete confusi? Perfetto, lo scopo ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 luglio 2021) Che cosa portare ada questo Festival di Cannes 2021, che prometteva di essere speciale e che certamente lo è stato, più per ragioni storico-sanitarie che per ragioni legate al cinema? Come sempre ci sono momenti, fotogrammi che anche a distanza di tempo si riaffacceranno alla memoria. Tilda Swinton in “Memoria”. Distorti ed equivoci, come in Memoria, il film dell’autore tailandese Apichatpong Weerasethakul che abbiamo visto ieri sera in cui Tilda Swinton, in trasferta in Colombia, recupera grazie a una pietra e a un uomo anziano che è forse il fantasma di uno più giovane incontrato e poi scomparso, ricordi perduti. Propri e altrui. Siete confusi? Perfetto, lo scopo ...

Advertising

lucatelese : Ecco tutto quello che bisogna sapere per capire la storia dei 700 Mila euro di Renzi - ilpost : Avete presente il video dei tifosi inglesi che si picchiavano all'ingresso dello stadio? Quello che in molti hanno… - RollingStoneita : L’evento si terrà il 21 settembre all’Arena di Verona. Sul palco ci saranno Morgan, Mahmood, Colapesce Dimartino, C… - curiosityliz : RT @cris_cersei: Ecco perché #pfizerdown: il Primo Ministro israeliano ha dichiarato che il vaccino Pfizer (quello fatto in Israele) non se… - DittatoreDemos : RT @cris_cersei: Ecco perché #pfizerdown: il Primo Ministro israeliano ha dichiarato che il vaccino Pfizer (quello fatto in Israele) non se… -