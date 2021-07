Eccezionale scoperta nel tumulo: il principe guerriero riemerge dal sono lungo 2.600 anni (Di sabato 17 luglio 2021) URBANIA - Ancora non si sa chi sia ma il principe guerriero scoperto in località Cantinaccia di Urbania , a due passi dal Barco Ducale, direzione Sant'Angelo in Vado, ma la sua presenza sta già ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 luglio 2021) URBANIA - Ancora non si sa chi sia ma ilscoperto in località Cantinaccia di Urbania , a due passi dal Barco Ducale, direzione Sant'Angelo in Vado, ma la sua presenza sta già ...

Advertising

teleischia : ECCEZIONALE SCOPERTA. I DELFINI SI CHIAMANO PER NOME - valentina_mulas : Eccezionale, delicatissima, saporitissima, che scoperta! - News_24it : San Felice Circeo - Anche questo sabato torna la rassegna estiva Mediterranea - la civiltà blu, promossa dall’Assoc… - fictionmediaset : Stasera su #Canale5 una divertente commedia 'Nove lune e mezza' Un viaggio al femminile alla scoperta degli infi… - robipasinato : @byredo2020 ????sarà di sicuro un piacere.. ma non credo di essere pronto per te Elinor !! Sei una continua scoperta… -