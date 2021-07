È arrivato il momento dell’obbligo vaccinale in Italia

(Di sabato 17 luglio 2021) È inutile girarci intorno: stando così le cose, . Chi ha pensato di fare appello al senso di comunità deglini ha sbagliato popolo. Chi credeva che ci saremmo stretti e andati al fronte tutti compatti in questa battaglia non ha fatto i conti con il vero dnano. Noi siamo quelli dell’“armiamoci e partite” e anche stavolta non abbiamo fatto eccezione. Come sempre una parte del Paese si sta impegnando a combattere contro un nemico comune e gli altri stanno a guardare. Una parte fa un sacrificio, anche se spaventata decide di fidarsi della scienza per il bene di tutti e un’altra invece pensa di essere più furba e di imboscarsi nel ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza! - GiovanniToti : Occorre anche modificare i criteri che portano alle colorazioni delle Regioni: basiamoci sulle ospedalizzazioni e n… - gigiodonna1 : …come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il mome… - CarriaggioM : RT @GiuseppeConteIT: È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza! https:/… - laSilli : RT @GiuseppeConteIT: È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza! https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato momento

Tuscia Web

"Alsono in contatto con l'ambasciatore italiano in Marocco", dice Capitanio. "La ragazza è ... ancora residente in Italia, èin Marocco". Tardiva e più defilata la presa di posizione ...Da qui la richiesta di un maggiore coinvolgimento a livello istituzionale: "E'ildi aprire un tavolo ufficiale per discutere dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e ...Sin dal momento del suo annuncio si sapeva che il titolo sarebbe stato pubblicato in due edizioni differenti in base al paese d’appartenenza. Mentre in Giappone e negli Stati Uniti il titolo è uscito ...Sette anni fa approdò a Uomini e Donne e l'ex tronista Luca Viganò alla fine la scelse: vedere l'ex corteggiatrice oggi vi sbalordirà!