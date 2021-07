Dopo il parto scoppia il ‘caso’ Belen Rodriguez: ospedale indagato dalla procura (Di sabato 17 luglio 2021) E’ polemica Dopo il parto di Belen Rodriguez ed il Codacons ha dato il via alle indagini tirando in ballo quanto accaduto in ospedale. Dopo la lieta notizia arrivata nei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 luglio 2021) E’ polemicaildied il Codacons ha dato il via alle indagini tirando in ballo quanto accaduto inla lieta notizia arrivata nei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

blogtivvu : #BelenRodriguez, bufera dopo il parto: “possibile danno ad altri pazienti”, esposto in procura - OVTS1DE : tra 10 giorni parto con mia zia e i miei nonni, sto facendo la playlist da mettere in macchina, sono pronta a butta… - PrimoPianoMolis : Neonato morto dopo il parto a Termoli, il papà del piccolo Thomas: «Cercheremo verità e giustizia fino in fondo»… - Codacons : Abbiamo presentato 'un esposto alla Procura dopo le notizie emerse circa il blocco di una intera ala dell’ospedale… - taxydriver66 : Dopo un parto travagliato ha visto la luce un nuovo duo di comici che però non fanno ridere !!! -