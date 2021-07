Donna uccisa a Somma Vesuviana: il marito si costituisce e confessa. In un audio la registrazione del litigio (Di sabato 17 luglio 2021) Ha confessato Francesco Nunziata, il 70enne gestore di un supermercato di Somma Vesuviana, che venerd’ ha accoltellato a morte sua moglie, Vincenza Tuorto, di 63 anni. Durante l’assalto è stato gravemente ferito anche il presunto amante della Donna, un commerciante di latticini di 46 anni originario della vicina Sant’Anastasia, fornitore del supermercato di Nunziata. L’uomo ha registrato la lite immediatamente precedente all’omicidio, con l’obiettivo di provare la relazione extraconiugale della consorte. L’omicidio è avvenuto nella mattinata del 16 luglio quando Nunziata, vedendo la moglie in compagnia del fornitore, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Hato Francesco Nunziata, il 70enne gestore di un supermercato di, che venerd’ ha accoltellato a morte sua moglie, Vincenza Tuorto, di 63 anni. Durante l’assalto è stato gravemente ferito anche il presunto amante della, un commerciante di latticini di 46 anni originario della vicina Sant’Anastasia, fornitore del supermercato di Nunziata. L’uomo ha registrato la lite immediatamente precedente all’omicidio, con l’obiettivo di provare la relazione extraconiugale della consorte. L’omicidio è avvenuto nella mattinata del 16 luglio quando Nunziata, vedendo la moglie in compagnia del fornitore, ha ...

