Donna uccisa a Somma, marito ha registrato audio della lite (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Sono stazionarie le condizioni di Francesco Gifuni, il 46 enne ferito ieri nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli), da Francesco Nunziata, 70 anni, che ha prima accoltellato l'uomo e poi ucciso la moglie, la 63enne Vincenza Tortora. Nunziata, era convinto che la moglie avesse una relazione extraconiugale con Gifuni ed ha registrato un audio con il proprio cellulare mentre litigava con la consorte ed il suo presunto rivale, pensando di poter ottenere una prova dell' infedeltà. Ma invece ha registrato i momenti concitati dell'

