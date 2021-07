Donna uccisa a coltellate a Somma Vesuviana, confessa il marito: “Ero geloso” (Di sabato 17 luglio 2021) Donna uccisa a coltellate a Somma Vesuviana, confessa il marito. Francesco Nunziata, 70 anni, si è spontaneamente presentato dai carabinieri e ha confessato l’omicidio della moglie, Vincenza Tortora, 63 anni, uccisa a coltellate questa mattina nel parcheggio di un supermercato di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Un altro uomo, intervenuto per difendere la 63enne, è invece rimasto ferito. Era geloso, credeva che la moglie avesse una relazione extraconiugale, e ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 17 luglio 2021)il. Francesco Nunziata, 70 anni, si è spontaneamente presentato dai carabinieri e hato l’omicidio della moglie, Vincenza Tortora, 63 anni,questa mattina nel parcheggio di un supermercato di, nella provincia di Napoli. Un altro uomo, intervenuto per difendere la 63enne, è invece rimasto ferito. Era, credeva che la moglie avesse una relazione extraconiugale, e ...

