Donadoni | ' Il Milan crescerà Inzaghi giusto per il dopo Conte CR7 ancora al top'

L'anno che verrà secondo Roberto. "Che sia una stagione di passione dopo tanto dolore, una stagione di normalità e di vita". Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "...Intervista a Robertosulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha parlato anche del progetto Inter. 'Inzaghi ha l'esperienza per gestire il passaggio. Semmai va considerato il fatto che il club ha ..."Giroud e Ibra sono super ma vanno gestiti. Calha piace tantissimo, aiuterà l’Inter. Allegri un grande, con lui Ronaldo emozionerà. Atalanta da titolo" ...Il pensiero di Roberto Donadoni a La Gazzetta dello Sport. Da Inzaghi a Calhanoglu, passando per le strategie societarie: il tecnico dice tutto Intervista a Roberto Donadoni sulle pagine de La ...