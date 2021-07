Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Sam Raimi ha diretto il film più horror del MCU" (Di sabato 17 luglio 2021) Elizabeth Olsen ha parlato di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e lo ha definito come il film più horror del Marvel Cinematic Universe. Elizabeth Olsen ha definito Doctor Strange in the Multiverse of Madness come "il film più horror del Marvel Cinematic Universe". Secondo l'attrice, Sam Raimi sta facendo un ottimo lavoro e sta indirizzando il progetto verso lidi molto spaventosi. Come riportato da Comic Book, nel corso della sua partecipazione a un incontro ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 luglio 2021)ha parlato diin the Multiverse of Madness e lo ha definito come ilpiùdel Marvel Cinematic Universe.ha definitoin the Multiverse of Madness come "ilpiùdel Marvel Cinematic Universe". Secondo l'attrice, Samsta facendo un ottimo lavoro e sta indirizzando il progetto verso lidi molto spaventosi. Come riportato da Comic Book, nel corso della sua partecipazione a un incontro ...

