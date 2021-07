Djokovic ha deciso | partecipera alle Olimpiadi di Tokyo

(Di sabato 17 luglio 2021) Lo avevamo già ribadito in un precedente articolo, era difficile cherinunciasse alla possibilità di vincere oltre al grande slam, l’Olimpiade, sarebbe per lui un successo strordinario. Cosa hasull’Olimpiade di? Nel tentativo di diventare il primo uomo nella storia del tennis a rivendicare un “Golden Slam”, il top in classifica Novakparteciperà alla sua quarta Olimpiade questa estate. Le sue precedenti apparizioni sono state a Pechino, Londra e Rio de Janeiro rispettivamente nel 2008, 2012 e 2016. Il serbo ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolare ...

Advertising

enpaonlus : Novak Djokovic: “Ecco perché ho deciso di diventare vegano” - - Anna3006maria : RT @enpaonlus: Novak Djokovic: “Ecco perché ho deciso di diventare vegano” - - Artudacamelot5 : RT @enpaonlus: Novak Djokovic: “Ecco perché ho deciso di diventare vegano” - - girasol44247939 : RT @enpaonlus: Novak Djokovic: “Ecco perché ho deciso di diventare vegano” - - giusyoni : RT @enpaonlus: Novak Djokovic: “Ecco perché ho deciso di diventare vegano” - -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic deciso

Novakanche per ambizioni proprie hadi accettare la sfida di Tokyo, andando in controtendenza con tanti altri suoi colleghi.in realtà il grande Slam lo ha già fatto: tra Wimbledon 2015 e Roland Garros 2016 si è ... L'impresa ha valore nella sostanza ma non nella forma e il serbo, che hadi impossessarsi di ...Home; Tennis News; Roger Federer; I Big 3 sono il punto di riferimento del circuito maschile ormai da quindici anni. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno scritto pag ...Novak Djokovic ha deciso di andare all-in. A differenza degli eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal, il numero 1 del mondo ha infatti scelto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo per andare a ca ...