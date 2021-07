“Disegnare il Futuro”, a Roma nuovo appuntamento dedicato ai giovani (Di sabato 17 luglio 2021) Lunedì 19 luglio alla Casa del Cinema di Roma si terrà il primo incontro dedicato ai giovani fra i 18 e i 35 anni dal titolo “Disegnare il Futuro”, organizzato da Roma Startup e dall’Assessorato alle Politiche giovanili con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura. Durante la giornata formativa verranno date indicazioni, spunti, suggerimenti e informazioni per capire quali potrebbero essere le chiavi professionali, lavorative e d’impresa da perseguire dopo il percorso formativo. Risulta, infatti, di primaria importanza dare un’attenzione sempre maggiore a quei tempi ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) Lunedì 19 luglio alla Casa del Cinema disi terrà il primo incontroaifra i 18 e i 35 anni dal titolo “il”, organizzato daStartup e dall’Assessorato alle Politicheli con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura. Durante la giornata formativa verranno date indicazioni, spunti, suggerimenti e informazioni per capire quali potrebbero essere le chiavi professionali, lavorative e d’impresa da perseguire dopo il percorso formativo. Risulta, infatti, di primaria importanza dare un’attenzione sempre maggiore a quei tempi ...

PaeseRoma : Torna a Roma “Disegnare il futuro” - infogiovaniroma : ????? Il futuro ti stressa? ????? Stay calm e registrati a Disegnare il futuro. ?? Ti aspettiamo lunedì 19/7, ma att… - GraziaMontefal2 : RT @michelelanzo: Nel 2.050, l'avvocato volturarese avrà 86 anni, il comico bibbonese 102, gli 'statisti per caso' vorrebbero disegnare il… - apavo75 : RT @michelelanzo: Nel 2.050, l'avvocato volturarese avrà 86 anni, il comico bibbonese 102, gli 'statisti per caso' vorrebbero disegnare il… - 9Roby11 : RT @michelelanzo: Nel 2.050, l'avvocato volturarese avrà 86 anni, il comico bibbonese 102, gli 'statisti per caso' vorrebbero disegnare il… -