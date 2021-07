DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: Verstappen vince. Griglia di partenza. Sainz: “Danneggiato da Russell”. Orari TV8 (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia DI partenza GP Gran Bretagna (DOMENICA 18 LUGLIO) COME VEDERE LA GARA IN DIFFERITA SU TV8: PROGRAMMA E Orari ORDINE D’ARRIVO DELLA QUALIFICA SPRINT (SPRINT RACE) OrariO SPRINT RACE SU TV8 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 CHARLES LECLERC: “BUON PASSO, DOMANI PODIO POSSIBILE” CARLOS Sainz: “COLPA DI Russell, MI HA ROVINATO LA GARA” VIDEO I SORPASSI DI FERNANDO ALONSO NEL PRIMO GIRO 18.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIGP(DOMENICA 18 LUGLIO) COME VEDERE LA GARA IN DIFFERITA SU TV8: PROGRAMMA EORDINE D’ARRIVO DELLA QUALIFICA SPRINT (SPRINT RACE)O SPRINT RACE SU TV8 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 CHARLES LECLERC: “BUON PASSO, DOMANI PODIO POSSIBILE” CARLOS: “COLPA DI, MI HA ROVINATO LA GARA” VIDEO I SORPASSI DI FERNANDO ALONSO NEL PRIMO GIRO 18.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - benjamn_boliche : RT @RaiNews: Giuseppe #Conte illustra il progetto di rinnovamento del #M5s in una diretta sulla propria pagina Facebook: 'Abbiamo realizzat… - Epesses59Tigre : RT @RaiNews: Giuseppe #Conte illustra il progetto di rinnovamento del #M5s in una diretta sulla propria pagina Facebook: 'Abbiamo realizzat… - infoitsport : DIRETTA F1, Sprint Race GP Gran Bretagna LIVE: si comincia, Leclerc vuole il 3° posto! - infoitsport : LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Hamilton parte male, Verstappen lo beffa! -