Dimaro | giorno 3 | il report ufficiale della SSC Napoli Domani riposo e prima amichevole

(Di sabato 17 luglio 2021) Finito il terzodi allenamenti nel primo dei due ritiri estivi di quest'anno. Nella Val di Sole tanto pallone, soprattutto nel pomeriggio, per ultimare la preparazione del primo matchnuova stagione. Di seguito, ilpubblicato dalla SSCsui canali ufficiali: "Terzodi allenamento per ilFolgarida. La squadra ha iniziato al mattino con unafase di attivazione. Successivamente lavoro tecnico e circuito di forza. Chiusura con esercitazione su palle inattive". "Nel ...

Commenta per primo Terzodi ritiro aper il Napoli che si prepara in vista della stagione 2021/22. Gli azzurri sono al lavoro ma ci sono comunque diverse assenze importanti dovuti agli impegni con le Nazionali. ...La SSC Napoli sul suo profilo ufficiale twitter ha annunciato che Piotr Zielinski, dopo gli impegni agli Europei con la Polonia, anziché domenica 18 luglio si aggrega alla squadra lunedì 19 luglio. ...Terzo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. Nel pomeriggio seconda sessione. La squadra, nella seconda sessione, ha svolto una prima ...Particolare episodio avvenuto questo pomeriggio a Dimaro. Alcuni tifosi hanno inscenato una protesta sui fatti di Napoli-Verona.