Diletta Leotta mostra l’anello di fidanzamento, le nozze con Yaman si avvicinano (Di sabato 17 luglio 2021) L’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman procede a gonfie vele. La coppia, che è anche volata in Turchia per fare la conoscenza della famiglia di lui, sembra sempre più avviata verso le nozze che potrebbero arrivare prima del previsto. Si parla già di date. Sembrerebbe che il bell’attore turco, ormai adottato dall’Italia, e la giornalista di DAZN siano pronti a pronunciare il fatidico Sì ad agosto 2021, in una periodo non ancora precisato ma che si aggirerebbe intorno a Ferragosto. Da parte dei diretti interessati non ci sono state conferme né smentite, se si fa eccezione per le foto che li ritraggono insieme e con le quali ... Leggi su dilei (Di sabato 17 luglio 2021) L’amore trae Canprocede a gonfie vele. La coppia, che è anche volata in Turchia per fare la conoscenza della famiglia di lui, sembra sempre più avviata verso leche potrebbero arrivare prima del previsto. Si parla già di date. Sembrerebbe che il bell’attore turco, ormai adottato dall’Italia, e la giornalista di DAZN siano pronti a pronunciare il fatidico Sì ad agosto 2021, in una periodo non ancora precisato ma che si aggirerebbe intorno a Ferragosto. Da parte dei diretti interessati non ci sono state conferme né smentite, se si fa eccezione per le foto che li ritraggono insieme e con le quali ...

