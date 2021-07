Dietro le quinte della vittoria a Euro 2020. Parla il match analyst della Nazionale (Di sabato 17 luglio 2021) Dietro le quinte del trionfo azzurro, dalla prima partita di qualificazione fino a Wembley, c’è uno staff affiatato che niente lascia al caso. Sono i match analyst e gli osservatori a disposizione del commissario tecnico per curare l’avvicinamento alla gara: dallo studio dei caratteri dell’avversario alla preparazione delle contromosse, un lavoro complesso, dettagliato e preciso vede protagonisti Antonio Gagliardi e Simone Contran alla produzione di materiale video, l’ex allenatore del Padova Mauro Sandreani e Marco Scarpa in tribuna. Quarantanove anni, chioggiotto, Scarpa è stato il centravanti del primo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021)ledel trionfo azzurro, dalla prima partita di qualificazione fino a Wembley, c’è uno staff affiatato che niente lascia al caso. Sono ie gli osservatori a disposizione del commissario tecnico per curare l’avvicinamento alla gara: dallo studio dei caratteri dell’avversario alla preparazione delle contromosse, un lavoro complesso, dettagliato e preciso vede protagonisti Antonio Gagliardi e Simone Contran alla produzione di materiale video, l’ex allenatore del Padova Mauro Sandreani e Marco Scarpa in tribuna. Quarantanove anni, chioggiotto, Scarpa è stato il centravanti del primo ...

