Advertising

_Carabinieri_ : #Carabinieri Reggio Calabria disarticolano sodalizio 'ndranghetista operante nel settore del narcotraffico e attivo… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki. Una detenzione arbitraria, illegale ed estremamente crudele. Non ab… - ilCiriaco : #Irpinia Montella, detenzione illegale di armi: scatta la denuncia - Gianbilico : @TizianaBtz Lo vedi! BISOGNA LIBERARLE. STOP ALLA DETENZIONE ILLEGALE DELL'INFRADITO - bassairpinia : MONTELLA (AV) – DETENZIONE ILLEGALE E OMESSA CUSTODIA DI ARMI: DENUNCIATO DAI CARABINIERI. - -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione illegale

Veniva altresì constatata ladi un fucile da caccia con relativo munizionamento, ereditato e non denunciato alla locale Stazione Carabinieri. Nei confronti del predetto è scattata pertanto ...Durante i servizi a largo raggio i carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato perdi armi da guerra e munizionamento un 27enne del posto. I carabinieri hanno deciso di ...Nuovo giro di vite sulla sicurezza in città, servizi ad alto impatto disposti dal Comando Provinciale in tutta Napoli, dove i carabinieri stanno presidiando quotidianamente le strade e le zone sensibi ...I Carabinieri della Stazione di Montella, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica ...