Deposito giudiziario 'stupefacente': 67enne nascondeva droga per oltre un milione (Di sabato 17 luglio 2021) nascondeva in un Deposito giudiziario di Guidonia Montecelio, località Setteville, di cui la moglie è amministratore unico, un ingente quantitativo di droga, tra marijuana e hashish, destinata all'ulteriore cessione a terzi. E' per questo che nel corso di uno specifico servizio per la prevenzione e la repressione dei reati concernenti il traffico delle sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato della 7^ Sezione della Squadra Mobile, e della Squadra Investigativa del commissariato di Tivoli, hanno individuato l'uomo, identificato per M.F, 67enne romano e arrestato.

