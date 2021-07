(Di sabato 17 luglio 2021)(SPAGNA) - Memphisper la nuova avventura con la maglia del: l'olandese sarà presentato giovedì prossimo come nuovo giocatore dei blaugrana. "La mia carriera è un ...

Advertising

sportli26181512 : Depay pronto per il Barcellona: 'Un sogno che si avvera': Le parole dell'olandese, che sarà presentato giovedì pros… -

Ultime Notizie dalla rete : Depay pronto

Corriere dello Sport

BARCELLONA (SPAGNA) - Memphisper la nuova avventura con la maglia del Barcellona : l'olandese sarà presentato giovedì prossimo come nuovo giocatore dei blaugrana. "La mia carriera è un viaggio e ad essa mi dedico ...... secondo La Gazzetta dello Sport il club bianconero èa rifarsi sotto col Barcellona per ... Aguero, Emerson Royal ee ufficializzare il rinnovo di Messi, ha risposto con scarso entusiasmo ...L'intervento chirurgico che costringerà Arthur ad osservare uno stop di 3 mesi, che rischia di comportare l'esclusione del brasiliano dalla lista ...E contestualmente non sono stati ancora tesserati Aguero, Depay, Eric Garcia e Emerson Royal ... E dal canto suo anche Saul considera chiuso il suo ciclo ed è pronto a dire sì al Barcellona. Secondo ...